Под колесами авто в московских дворах чаще всего гибнут пенсионеры

В Москве пожилые люди чаще остальных пешеходов гибнут в ДТП, происходящих на внутридворовых территориях. Об этом сообщила пресс-служба главного управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«С начала года на внутридворовых территориях зарегистрировано 248 дорожно-транспортных происшествий. 9 человек погибли, 245 получили травмы различной степени тяжести. Особую тревогу вызывают показатели аварийности с участием пожилых пешеходов – из 9 погибших 7 являются пожилыми людьми в возрасте старше 65 лет. В 6 из 7 случаев трагедии произошли по причине несоблюдения водителями условий, разрешающих движение задним ходом», – отметили в Госавтоинспекции.

По данным ГИБДД, с участием пожилых людей с начала года на внутридворовых территориях зарегистрировано 69 ДТП, в которых пострадали 63 человека.

«В силу возраста пожилые люди не всегда способны быстро реагировать на приближающуюся опасность и могут не заметить двигающийся вблизи транспорт», – добавили в пресс-службе ведомства.

Госавтоинспекция Москвы обратилась к гражданам, имеющим в числе близких и родных людей преклонного возраста, с просьбой напоминать им о соблюдении безопасного передвижения по улично-дорожной сети, а также о внимательности и аккуратности при следовании на внутридворовых территориях.

Москва, Андрей Дорофеев

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