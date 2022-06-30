Власти Москвы готовятся снести еще один крупный самострой

Самовольно возведенный торговый павильон на территории Москворецкого рынка столицы площадью почти 1000 квадратных метров снесут по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

«С начала 2022 года суды разных инстанций вынесли 19 решений о сносе почти 6,3 тысячи квадратных метров незаконно возведенных объектов на юге столицы. В частности, московский арбитраж удовлетворил наш иск к собственнику сооружения на Симферопольском бульваре, дом 11 корпус 1 и обязал снести здание», – сообщил глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, торговый павильон на Москворецком рынке площадью 0,96 тысячи квадратных метров появился в 2012 году. Частично он был расположен на территории улично-дорожной сети. Проведенная в ходе судебных разбирательств экспертиза показала, что здание является некапитальной постройкой. Его возведение велось без оформления разрешительной документации. Земельный участок, находящийся в городской собственности, не предоставлялся для каких-либо строительных работ, а в ходе их выполнения были допущены нарушения. В результате эксплуатация сооружения создает угрозу жизни и здоровью граждан.

На снос самостроя собственнику отводится один месяц. В противном случае город имеет право выполнить работы собственными силами, а все расходы возложить на ответчика.

Москва, Андрей Дорофеев

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