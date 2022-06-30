Безлимитные билеты в Москве с сентября будут активироваться по-новому

Правительство Москвы сменило порядок активации безлимитных проездных билетов. С сентября они будут действовать с не момента покупки, а с первой поездки, сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«С 1 сентября 2022 года безлимитные проездные билеты на 30, 90 и 365 дней будут действовать не с момента продажи, а с момента первого прохода по ним. Постановление правительства Москвы о внесении соответствующих изменений в порядок активации проездных билетов в городском общественном транспорте подписал мэр Москвы Сергей Собянин», – говорится в сообщении пресс-службы.

Первый проход по безлимитному билету должен быть осуществлен в течение 10 дней после покупки. Если в этот период пассажир не совершит ни одной поездки, билет будет автоматически активирован на 11-й день.

Власти рассчитывают, что таким образом пассажиры смогут сэкономить до 8 тысяч рублей в год, которые ранее сгорали из-за того, что между покупкой и началом фактического использования безлимитного проездного билета могло пройти несколько дней. Кроме того, изменение срока начала действия безлимитных проездных билетов позволит пассажирам приобретать их заблаговременно и тем самым избегать очередей в кассы, возникающих в начале рабочей недели.

«Безлимитные билеты занимают ведущую роль в структуре оплаты проезда в общественном транспорте Москвы – на них приходится более одной трети поездок», – уточнили в пресс-службе столичного правительства.

С 1 мая текущего года аналогичные решения были приняты в отношении льготных проездных билетов учащихся: отсчет 30 или 90 дней начинается с даты пополнения билета. Ранее такие билеты действовали до конца календарного месяца независимо от даты пополнения.

Москва, Андрей Дорофеев

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