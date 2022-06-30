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Четверг, 30 июня 2022, 12:13 мск

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Житель Подмосковья поджег сожительницу

Житель деревни Муриково в Подмосковье в ходе ссоры поджег свою сожительницу. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

«По прибытии на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что мужчина 1968 года рождения облил свою сожительницу и себя бензином и совершил поджог. В настоящее время граждане госпитализированы. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего», – сообщила она.

По словам Петровой, происшествие случилось сегодня в 08:10.

По результатам организованной проверки правоохранители примут решение в соответствии с законодательством.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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