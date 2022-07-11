«Не учитывают»: запуск «Северного потока-2» пока маловероятен

Запуск газопровода «Северный поток – 2» («СП – 2») в ближайшее время является крайне маловероятным. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков сегодня на заседании «круглого стола» в Москве. По его оценке, на заключение долгосрочного договора по этому маршруту окажет влияние решение Канады по возврату российских турбин.

«Такое ощущение, что действительно европейцы как-то на подкорке, может, и держат «Северный поток-2» («СП-2»), считая, что его можно запустить вроде как в любой момент. Но они позволят это сделать в самом критическом сценарии, вот – если якобы замерзать будут, тогда запустят. Но, с другой стороны, при всем при этом они не учитывают желания России. А Россия-то будет запускать его вот в таком формате латания дыр?.. Россия хотела бы, чтобы «СП – 2» работал бы на постоянной основе», – пояснил Юшков.

Эксперт полагает, что желание Европы закрепить в договоре постоянную основу работы «СП – 2» во многом зависит от решения Канады по поводу ремонта турбин.

«Мы пока до конца не знаем, что там Канада решила. Они первую турбину просто вернут и скажут: ладно, вот вам пожалуйста, забирайте ее, и мы с вами больше никаких отношений иметь не будем, и не будем менять наше санкционное законодательство, и в этом плане последующую турбину к нам даже не присылайте, мы их точно возвращать уже не будем, потому что знаем, что они попадут в Россию… Или же договоренность Германии и Канады основана на том, что они договорились постоянно чинить эти турбины, как это было раньше… решение-то какое канадцы приняли до сих пор неизвестно. И в этом плане опять же немцы от этого будут отталкиваться в плане переговоров относительно «СП – 2», – считает он.

«Вот запустить его (трубопровод) на месяц России, наверное, было бы невыгодно. Договориться на постоянной основе – да. Но опять же – в современных политических реалиях, наверное, европейцы пока на это не готовы. Они очень долго демонизировали этот проект. Говорили, что это символ какой-то российской агрессии. Были всякие аналитики, которые сказки говорили, что там вообще поползут солдаты, что это не газопроводы – по газопроводу придут солдаты и захватят Европу… Когда вы годами рассказываете, что это некий демонический символ России, то запустить его потом и объяснить гражданами Евросоюза, почему вы все-таки разрешили его запустить, а потом надо будет объяснить, почему же все-таки не произошли все эти страшилки, которые рассказывали годами после его запуска, европейским политикам крайне сложно. Поэтому, я думаю, что шансов на то, что его запустят сейчас, по крайней мере, крайне мало», – пояснил эксперт.

При этом Юшков отметил позитивный момент, допускающий, что ситуация может измениться. «Несмотря на то, что раньше говорили, что, первое, что будет введено в санкциях против России, это против «СП – 2». А со стороны Европы ни одной санкции против него нет. Есть санкции со стороны США против компании-собственника, но со стороны ни ЕС, ни Германии – никаких ограничений, никаких санкций против проекта нет. Его остановили исключительно бюрократическим путем. Минэкономики Германии просто отозвало свое заключение о влиянии этого газопровода на энергетику страны у федерального агентства, которое проводит сертификацию. И у того теперь неполный пакет документов, и они не могут продолжать сертификацию. Но санкций нет», – обратил внимание он.

«Это некий такой позитивный сигнал, что с точки зрения национальных интересов Германии или в общем ЕС ничего не препятствует завершить сертификацию и запустить его («СП-2»)», – заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что в июне Канада отказалась после ремонта передавать газовую турбину для «Северного потока», объяснив свое решение антироссийскими санкциями. Это привело к резкому сокращению поставок газа из России в Германию. 8 июля стало известно, что Германия и Канада практически договорились, как обойти собственные санкции и вернуть турбину России.

Москва, Мария Соколова

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