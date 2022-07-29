«Думу заставляют работать над опасными законами»: участники отрасли обсудили поправки в закон о рекламе

Опасным, не нужным, убивающим отрасль законопроектом назвали принятые в первом чтении Госдумой поправки в закон о рекламе участники «круглого стола», организованного «Справедливой Россией – За правду». По их оценке, принятие документа не имеет отношения к национальной безопасности и приведет к банкротству основной массы компаний.

В частности, гендиректор компании «Постер» Кирилл Опарин озвучил мнение большинства коллег, что данным законопроектом создаются дискриминационные условия, которые приведут к разорению 90% наружной рекламы и смежных компаний, являющихся исключительно представителями малого и среднего бизнеса.

«По оценкам представителей нашей отрасли, законопроект создаст монополиста на рынке наружной рекламы, нарушая основные положения законодательства о защите конкуренции. И деятельность такого единого оператора приведет только к банкротству остальных участников рынка, увольнению десятков тысяч специалистов, сокращению бюджетных поступлений от отрасли, понижению качества городской среды и уровня безопасности при размещении рекламы. Вот это те основные моменты, которые отражены в этом законопроекте. С моей точки зрения, он носит разрушительную функцию… Этим законопроектом единым махом со стола смахиваются все 30 лет планомерной работы, которая выстраивала этот рынок наружной рекламы», – отметил Опарин.

При этом президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов, представляющий 70% рынка, обратил внимание, что сервисам, которые работают сегодня, потребовалось 20-30 лет для создания оптимальных условий для этих площадок.

«Именно в жесткой конкуренции за клиентов, за партнеров, за качество, они постоянно совершенствовали свой продукт. Предлагается эти сервисы отключить в один момент, ну и предложить миру, нашим гражданам некий единый сервис, который должен по мнению инициаторов, все это заменить. Понятно, что это невозможно. На это потребуются десятки лет», – пояснил он.

«Мы категорически не поддерживаем данный законопроект, считаем, что он несет колоссальный урон и нашему обществу, и нашей экономике. Уверены в том, что он создаст очень высокий градус социального напряжения. И я даже опасаюсь непредсказуемости тех последствий, которые он может повлечь. Ну люди просто с плакатами на улицу выйдут. Когда я не смогу продать своего кота или отдать соседу мешок сахара, или, не дай Бог, у меня нет денег купить детскую кроватку или кресло в автомобиль… ну простите, у нас далеко не у всех высокие зарплаты, а у основной части населения нашей страны они совсем мизерные. Мы постоянно говорим о бедности, говорим о помощи – это единственная возможность у людей хоть что-либо себе купить, чтобы обеспечить себе бытовые условия проживания. Мы берем и лишаем их этих возможностей», – подчеркнул Соколов.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин со своей стороны отметил, что почему-то национальную безопасность сделали «ширмой, которой можно прикрыть все, что угодно».

«Факты на сегодняшний день очень просты – сегодня утечек персональной информации в классифайдах не было в России вообще. И когда начинают говорить, что это небезопасно, эти данные можно использовать, я могу привести десятки случаев, когда некоммерческие, коммерческие компании, госорганы допускали утечку этой информации. Она уже есть на рынке, она уже ротируется. Слава Богу, у нас есть ведомства, которые это все вычищают оперативно. Не нужно избыточного регулирования, потому что регулирование уже существует. Есть законы, которые работают», – констатировал он.

«Авито» огромное инфраструктурное хозяйство в России и больше нет нигде серверов. Они голубиной почтой туда эти данные отправляют? Каким образом это происходит? Как люди себе это представляют? Нет такой проблемы сегодня… Национальной безопасностью можно прикрыть все что угодно и это неправильно, потому что это девальвирует, делает нас слабыми. Сегодня наша страна должна быть сильной. Получать деньги, получать безопасность, каждый гражданин должен иметь эту безопасность. И если этот законопроект мы не остановим все вместе – бизнес-сообщество, депутаты Госдумы, то жизнь в нашей стране станет просто хуже», – заявил Муртазин.

В этой связи депутат Госдумы от «Новых людей» Антон Ткачев обратил внимание на статьи законопроекта, которые в случае возникновения противоречий с другими законами делают его первостепенным.

«То есть, если будет происходить коллизия между этим законом и, например, конституционными законами, получается, этот закон превыше всего. Считаю, что вот эту статью надо убрать. Ну это стыдно таким образом писать», – отметил парламентарий.

Кроме того, депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг ознакомил участников «круглого стола» с проектом заключения правительства.

«Законопроект, внесенный в первом чтении, прямо противоречит заявленной цели, описанной в пояснительной записке. То есть нам говорят, что в интересах госбезопасности нужно защитить рынок рекламы от возможного несанкционированного проникновения, но по тексту получается, что фактически речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы уничтожить весь рынок и отдать в руки одной частной компании… А где же зарегистрирована эта компания? Оказывается, Британские Виргинские острова. То есть получается, что под предлогом защиты национальных интересов фактически пытаются отдать весь рекламный рынок компании, зарегистрированной в BVI. Что тут можно еще править вообще?», – подчеркнул депутат.

Со своей стороны, председатель общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев считает, что этого закона вообще не должно быть. «Кто-то целенаправленно заставляет Думу работать над никому не нужными, и более того, опасными законами. России нужен мощные экономические реформы. Малый и средний бизнес просто задыхается, умирает сейчас. Хочу напомнить про кодекс Наполеона. Наполеон взял пять юристов и написал кодекс, по которому до сих пор на 90% живет Европа. Откройте наш Налоговый кодекс, – 650 страниц мусора! Нужны внятные, понятные законы. Вот этим должна заниматься Госдума, а не отвлекать огромное количество людей… Примем этот закон – все! Скоро следующий этап – хлеб будем в одном окошке покупать и так далее… Закона этого не должно быть!», – заключил Ковалев.

Как сообщал «Новый День», 15 июля Госдума приняла в первом чтении поправки в закон о рекламе, которые, в частности, вводят единого коммерческого оператора всех цифровых рекламных конструкций. Им может стать российская системообразующая организация в рекламном бизнесе, имеющая собственные цифровые конструкции на объектах транспортной инфраструктуры. Фракции КПРФ, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди» высказались против документа, назвав его позором для Госдумы, уничтожением рекламной отрасли с отданием на откуп частному монстру-монополисту.

Кроме того, 9 из 11 членов ассоциации операторов наружной рекламы подписали резолюцию против принятых в первом чтении поправок. В документе, в частности, отмечено, что законопроект способствует уничтожению рынка, повышает уязвимость информационной безопасности, делает отрасль инвестиционно-непривлекательной. Кроме того, в настоящее время отсутствует запрос на соответствующий закон и со стороны отрасли, и со стороны государства.

В России условиям, оговоренным в законопроекте, соответствует одна компания – Russ Outdoor, среди бенефициаров которой СМИ называют депутата Госдумы от «Единой России» Бекхана Барахоева.

Москва, Мария Соколова

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