Таможня и добро: двое пассажиров лишились в Домодедово почти 8 млн рублей

Вывоз за пределы страны около 7,7 млн рублей пресекли в аэропорту Домодедово. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Домодедовской таможни.

«Во время проведения таможенного контроля международного рейса Москва − Ташкент сотрудниками Домодедовской таможни у гражданина Российской Федерации были обнаружены денежные средства в размере 5 026 200 рублей, 325 долларов США, 10 евро и 500 венгерских форинтов. На этом же рейсе мужчина пытался переместить без обязательного письменного декларирования наличные денежные средства в сумме 3 766 000 рублей, 11 долларов США и 20 белорусских рублей. Общая сумма перемещаемых денежных средств в долларовом эквиваленте составила 152 515 долларов США», – говорится в сообщении.

Учитывая, что таможенным законодательством ЕАЭС разрешена к перемещению без письменного декларирования сумма, не превышающая в эквиваленте 10 000 долларов США, граждане незаконно переместили через таможенную границу ЕАЭС наличные денежные средства в размере около 7,7 млн рублей, отметили таможенники.

По данным фактам проводятся проверочные мероприятия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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