Тушили всю ночь: в столице пожар охватил почти 1000 квадратных метров

В столичном районе Метрогородок пожарные почти всю ночь вели борьбу с пожаром, возникшем в расселенном здании. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«2 августа в 01.01 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре, произошедшем в выселенном доме, расположенном по адресу: 1-й Иртышский проезд, д. 3с19. Горел мусор. Огонь распространился на отходы, находящиеся вне здания. Общая площадь пожара составила 900 кв. м), – говорится в сообщении ведомства.

На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчёты столичного Пожарно-спасательного центра.

По прибытии пожарные создали два боевых участка и подали в очаг возгорания водяные и пенные стволы. В 05.47 пожар был ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступала, добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

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