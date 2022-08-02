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Вторник, 2 августа 2022, 11:43 мск

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Отобрали почти 100 млн рублей: суд рассмотрит дело о нападении на вдову Александра Градского

Уголовное дело о разбойном нападении на вдову композитора, поэта и исполнителя Александра Градского направлено в суд. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По версии следствия, 16 января 2022 года злоумышленник совместно с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя в составе организованной группы инициировали дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля под управлением Марины Коташенко – вдовы Александра Градского. После, угрожая предметом, похожим на оружие, проследовали с потерпевшей по месту ее проживания, где похитили крупную сумму наличных денежных средств. Общая сумма причиненного ущерба составила более 99 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, уголовное дело направлено в Наро-Фоминский городской суд Подмосковья. Фигурант обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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