Загорелся грузовик: движение по участку МКАД затруднено

Движение в районе 22 километра внутренней стороны Московской кольцевой автодороги затруднено из-за аварии и возгорания автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«На 22 км внутренней стороны МКАД (после пересечения с Бесединским шоссе) после столкновения загорелся грузовой автомобиль. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении ведомства.

В дептрансе уточнили, что движение в районе аварии осуществляется по двум полосам из пяти.

Пользователи соцсетей добавляют, что горит бензовоз. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что дорога сильно задымлена.

Москва, Андрей Дорофеев

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