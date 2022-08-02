Чиновники объясняются в СК: в Реутове исчезли зеленая зона и парковка

Уголовное дело о превышении должностных полномочий чиновниками администрации Реутова возбуждено по поручению руководителя Следственного комитета. Как сообщила пресс-служба главного следственного управления СК по Московской области, поводом к этому стало уничтожение коммерсантом зеленой зоны и парковки.

«По предварительным данным, 26 июля в г.о. Реутове индивидуальный предприниматель приступил к строительству объекта – магазина, что повлекло уничтожение зеленой зоны и автомобильной парковки на арендуемом им участке. Жители городского округа в своих жалобах сообщают о том, что земли, на которых возводится объект, изначально являлись их придомовой территорией, но по решению местной администрации были переданы в аренду застройщику», – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 286 УК РФ. В превышении должностных полномочий на данном этапе подозреваются «неустановленные сотрудники администрации».

Следователи проводят допросы сотрудников администрации и жителей дома, а также дополнительный осмотр, изъята вся строительная документация и документы на земельный участок.

Москва, Андрей Дорофеев

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