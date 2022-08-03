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Среда, 3 августа 2022, 11:08 мск

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Дело «инноваторов»: двое коммерсантов пытались за взятку получить гранты в 700 млн рублей

Двое коммерсантов пытались подкупить топ-менеджера Российского фонда развития информационных технологий, чтобы получить в обход установленных процедур гранты на общую сумму более 700 млн рублей. Как сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве, суд избрал фигурантам уголовного дела меру пресечения.

«В период с июня по июль 2022 года обвиняемые в ходе неоднократных личных встреч и телефонных переговоров сообщили топ-менеджеру Российского фонда развития информационных технологий о готовности передать ему денежное вознаграждение за организацию рассмотрения им заявок двух коммерческих организаций вне очереди, то есть в нарушение действующей процедуры проведения конкурсного отбора на предоставление грантовой поддержки Фондом, размер которых более 700 млн рублей. Мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы, и преступная деятельность фигурантов была пресечена в ходе совместной работы следователей столичного Следственного комитета и сотрудников ФСБ России», – говорится в сообщении ведомства.

Передача денежных средств в размере 600 тысяч рублей проходила в рамках оперативных мероприятий в одном из заведений общепита по улице 2-я Тверская-Ямская в Москве. Один из обвиняемых был задержан на месте. Его подельника правоохранители задержали в Сочи. В ходе допроса мужчины полностью признали свою вину.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление иных эпизодов преступной деятельности фигурантов», – добавили в СК.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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