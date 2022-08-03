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Среда, 3 августа 2022, 14:31 мск

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В столичном торговом центре грузовым подъемником придавило трех человек

Фото – пресс-службы прокуратуры Москвы

В торговом центре на Дмитровском шоссе в столице упавшая грузовая платформа травмировала троих человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры города Москвы.

«В торговом центре на Дмитровском шоссе в результате падения грузовой платформы со второго этажа пострадали три человека. Пострадавшим оказывается медицинская помощь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По поручению прокуратуры Москвы Коптевская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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