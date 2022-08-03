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Среда, 3 августа 2022, 17:36 мск

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«Срочно доложить»: Бастрыкин затребовал информацию о выселении в Москве десятков семей ветеранов МВД

Фото: sledcom.ru

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах нарушения прав семей ветеранов МВД в Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве А.А. Стрижову срочно затребовать информацию и доложить о ситуации, связанной с нарушением прав ветеранов МВД России и членов их семей. По имеющимся данным, в Москве несколько десятков семей-ветеранов органов внутренних дел выселяют из жилых помещений. Среди них есть лица, получившие инвалидность во время прохождения службы. Утверждается, что соответствующие государственные органы не оказывают какой-либо поддержки семьям бывших сотрудников МВД России в решении жилищных вопросов», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что СК России изучит указанные факты и примет возможные меры в рамках своей компетенции для защиты прав ветеранов органов внутренних дел.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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