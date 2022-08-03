«Срочно доложить»: Бастрыкин затребовал информацию о выселении в Москве десятков семей ветеранов МВД

Председатель следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить ему об обстоятельствах нарушения прав семей ветеранов МВД в Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве А.А. Стрижову срочно затребовать информацию и доложить о ситуации, связанной с нарушением прав ветеранов МВД России и членов их семей. По имеющимся данным, в Москве несколько десятков семей-ветеранов органов внутренних дел выселяют из жилых помещений. Среди них есть лица, получившие инвалидность во время прохождения службы. Утверждается, что соответствующие государственные органы не оказывают какой-либо поддержки семьям бывших сотрудников МВД России в решении жилищных вопросов», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что СК России изучит указанные факты и примет возможные меры в рамках своей компетенции для защиты прав ветеранов органов внутренних дел.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»