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Четверг, 4 августа 2022, 10:26 мск

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Охладить мегаполис: на улицах Москвы трижды за день проведут аэрацию

В связи с очень жаркой погодой, городские службы столицы трижды за сегодняшний день проведут аэрацию на улицах. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

«В цикличном режиме коммунальные службы проводят полив проезжей части. В жаркую погоду такие работы позволяют не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна», – пояснил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, пи длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Благодаря регулярному поливу в жаркие дни ее уровень удается существенно снизить.

«При температуре выше 25°С производится аэрация воздуха. Сегодня повторим ее трижды. При аэрации струи воды поливомоечной техники направляются вверх, таким образом, они охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта», – рассказал Бирюков.

К первой аэрации сегодня приступят в 11.00, процедуру повторят в 13.00 и 15.00.

«Просим автомобилистов с понимаем отнестись к работе городских служб и не препятствовать движению колонн техники», – добавили в пресс-службе.

Сегодня в Москве и Подмосковье ожидается до 32° тепла.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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