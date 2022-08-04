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Четверг, 4 августа 2022, 13:43 мск

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«Бриллиантовый дым»: гражданин Индии попался в Домодедово с тысячей драгоценных камней

Фото – Домодедовская таможня

Гражданин Индии, прибывший из Объединенных Арабских Эмиратов, пытался незаконно ввезти в Россию драгоценные и полудрагоценные камни, стоимостью более 3 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Домодедовской таможни.

«Гражданин Индии проследовал через «зеленый» коридор международного зала прилета. В ходе таможенного досмотра ручной клади и багажа мужчины таможенники обнаружили более тысячи камней различных размеров, форм и цветов. Таможенная экспертиза установила, что товары относятся к драгоценным и полудрагоценным камням – бриллиант, сапфир, рубин, изумруд, турмалин, корунд, хризоберилл, гранат, коралл, форстерит, топаз, берилл, опал и культивированный жемчуг. Общее количество обнаруженных изделий составляет 1059 камней и 2 связки нитей с камнями», – говорится в сообщении таможенников.

Стоимость товаров, относящихся к категории стратегически важных, оценена в 3 110 247 рублей, что является крупным размером.

По данному факту производятся проверочные мероприятия в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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