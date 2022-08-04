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Четверг, 4 августа 2022, 15:52 мск

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Следователи в Подмосковье выясняют обстоятельства падения двухлетней девочки с 10 этажа

По факту смерти двухлетней девочки, выпавшей в подмосковном Щелково из окна многоэтажного дома, проводится доследственная проверка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По предварительным данным, ребёнок находился дома с мамой и сестрой. В момент, когда женщина вышла на кухню, девочка выпала из окна, облокотившись на москитную сетку. Следователями и криминалистами проведен осмотр места происшествия, опрошены родители и соседи, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении.

По данным СК, тело девочки было обнаружено накануне на козырьке подъезда многоэтажки.

В пресс-службе прокуратуры Московской области уточнили, что ребенок выпал из окна 10 этажа. Ход и результаты процессуальной проверки контролируются надзорным ведомством.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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