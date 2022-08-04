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Четверг, 4 августа 2022, 17:25 мск

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Впереди реабилитация: изувеченную обезьяной девочку выписали из подмосковной больницы

Девочку, которая серьёзно пострадала в июле от нападения сбежавшей из частного подмосковного зоопарка обезьяны, выписали из больницы. Об этом в Telegram сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«К врачам она поступила с множественными укушено-рваными ранами конечностей, разрывами сухожилий левой кисти, а также переломом основной фаланги пальца стопы. Медики наложили швы на сухожилия кисти, провели репозицию – сопоставление костных отломков – пальца стопы и его металлостеосинтез. Также была проведена кожная пластика для устранения дефектов стопы. Целые сутки после операции малышка находилась в реанимации. Затем за ней наблюдали врачи детского травматологического отделения. Благодаря слаженной работе врачей функции повреждённых органов – кисти и стопы – были восстановлены», – говорится в сообщении минздрава.

В пресс-службе уточнили, что впереди у ребенка курс реабилитации.

Происшествие, в котором пострадала девочка, случилось 21 июля в деревне Терпигорьево городского округа Мытищи. Позже выяснилось, что семья пострадавшей недавно приехала в Подмосковье из ЛНР. Детский омбудсмен Ксения Мишонова пообещала содействие в наказании виновных.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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