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Пятница, 5 августа 2022, 09:45 мск

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На вопросы не отвечал: подмосковные госавтоинспекторы нашли на обочине потерявшегося ребенка

Сотрудники ГИБДД в Подмосковье обратили внимание на одиноко сидящего на обочине ребенка, который, как выяснилось позже, ушел из социально-реабилитационного центра и потерялся. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«Экипаж 1 батальона 1 полка ДПС (северный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области в составе инспекторов лейтенанта полиции Дмитрия Тихомирова и младшего лейтенанта полиции Евгения Кузнецова, проезжая 64 километр автодороги М-10 «Россия», увидели, что на обочине сидит мальчик, на вид примерно 12 лет. Автоинспекторы остановились на безопасном участке и подошли к ребёнку, чтобы выяснить обстоятельства его нахождения вблизи проезжей части. Несовершеннолетний был в растерянном состоянии и пояснить ничего не мог», – говорится в сообщении ведомства.

Полицейские посадили мальчика в служебный автомобиль, сообщили в дежурную часть батальона о произошедшем и направились в отдел по делам несовершеннолетних в Солнечногорске. Во время поездки госавтоинспекторы пытались выяснить у ребёнка его имя и домашний адрес, однако мальчик на вопросы не отвечал.

При помощи сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних была установлена личность ребёнка, который оказался воспитанником социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. О его нахождении было сообщено сотрудникам учреждения и матери, которая, прибыв, поблагодарила полицейских.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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