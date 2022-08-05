В Подмосковье с начала года заблудилось более 3,5 тысяч человек

Любители грибов, ягод и прогулок на природе, заблудившиеся в лесах Подмосковья, с начала года 3,5 тысячи раз обратились за помощью к экстренным службам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба ГКУ Московской области «Центр 112».

«За прошедшие 7 месяцев количество таких вызовов в региональную Систему-112 составило 3,5 тыс. Это на 45% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Если телефон человека заряжен и исправен, то при звонке на номер «112» оператор автоматически определяет местоположение заявителя. После этого координаты передаются спасателям», – говорится в сообщении.

В случае необходимости к поиску также привлекаются лесники, волонтеры, кинологические расчеты, задействуется авиация, в том числе беспилотная.

На номер «112» также могут звонить родственники или знакомые потерявшихся в лесу. Операторы подробно расспрашивают о заблудившемся человеке, заполняют карточку происшествия и дают указания поисковым отрядам.

Москва, Андрей Дорофеев

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