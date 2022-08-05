Агрессивный «заяц»: не оплативший проезд пассажир столичного метро напал на женщину

Молодой человек, не оплативший проезд в столичном метрополитене, напал на пассажирку, сделавшую ему замечание. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Установлено, что в вестибюле станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии подозреваемый в нарушение правил пользования Московским метрополитеном попытался пройти через турникет. Женщина, с которой он намеревался проскочить, чтобы проехать зайцем, сделала ему замечание, не дав возможности осуществить проход. Злоумышленник, пройдя без оплаты за другим пассажиром, догнал потерпевшую на эскалаторе и ударил рукой в область лица», – говорится в сообщении ведомства.

На нападение среагировали сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, которые на месте происшествия задержали молодого человека и доставили в отдел полиции.

«Согласно медицинскому заключению, 39-летней жительнице Подмосковья причинён вред здоровью средней тяжести», – добавили в полиции.

В отношении 25-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»