российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 5 августа 2022, 12:30 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Агрессивный «заяц»: не оплативший проезд пассажир столичного метро напал на женщину

Молодой человек, не оплативший проезд в столичном метрополитене, напал на пассажирку, сделавшую ему замечание. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Установлено, что в вестибюле станции метро «Бауманская» Арбатско-Покровской линии подозреваемый в нарушение правил пользования Московским метрополитеном попытался пройти через турникет. Женщина, с которой он намеревался проскочить, чтобы проехать зайцем, сделала ему замечание, не дав возможности осуществить проход. Злоумышленник, пройдя без оплаты за другим пассажиром, догнал потерпевшую на эскалаторе и ударил рукой в область лица», – говорится в сообщении ведомства.

На нападение среагировали сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене, которые на месте происшествия задержали молодого человека и доставили в отдел полиции.

«Согласно медицинскому заключению, 39-летней жительнице Подмосковья причинён вред здоровью средней тяжести», – добавили в полиции.

В отношении 25-летнего жителя столицы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 112 Уголовного кодекса Российской Федерации (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Фигуранту избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«По стопам баскетболистки»: гражданин Турции рискует лишиться свободы за ввоз запрещенных препаратов / «Бриллиантовый дым»: гражданин Индии попался в Домодедово с тысячей драгоценных камней / В столичном торговом центре грузовым подъемником придавило трех человек / Дело «инноваторов»: двое коммерсантов пытались за взятку получить гранты в 700 млн рублей / По делу Раковой: ректору «президентской» академии заменили домашний арест на подписку о невыезде / Загорелся грузовик: движение по участку МКАД затруднено / Тушили всю ночь: в столице пожар охватил почти 1000 квадратных метров / Грузовики попадают в столице в аварии вдвое чаще мотоциклов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,