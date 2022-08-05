Первое в России производство транзисторов на основе нитрида галлия откроют в Москве

Первое в России производство транзисторов на основе нитрида галлия появится на базе особой экономической зоны «Технополис «Москва». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» – «Зеленоградский нанотехнологический центр» (АО «ЗНТЦ») – запустит первую в России экспериментальную линию по выпуску кристаллов транзисторов на основе нитрида галлия. Эти радиоэлектронные компоненты используются при производстве мощных источников питания, модулей систем связи 5G, оборудования для серверов и дата-центров, беспроводных зарядных станций для электротранспорта», – цитирует вице-мэра пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

По его данным, компания «ЗНТЦ» завершила строительство и ввод в эксплуатацию участка для экспериментального производства. Предприятие вложило в проект около миллиарда рублей.

Нитрид галлия является одним из самых востребованных и перспективных материалов современной электроники. Развитие технологий на основе этого полупроводника имеет стратегическое значение для таких отраслей, как телекоммуникации, автомобильная промышленность, промышленная автоматика и энергетика.

По прогнозам ведущих аналитиков отрасли, среднегодовой темп роста мирового рынка силовой электроники на нитриде галлия в ближайшие два года составит 85%. Важными преимуществами транзисторов на основе этого полупроводника являются быстродействие в сравнении с изделиями, созданными по другим технологиям – Mosfet и IGBT, а также возможность работы при сильном напряжении и высокая надежность.

«ЗНТЦ» планирует начать мелкосерийное производство микроэлектроники на нитриде галлия по базовым технологиям в 2023 году.

В настоящее время «Зеленоградский наноцентр» совместно с технологическими и индустриальными партнерами работает над созданием полностью локализованной в России технологии производства электронной компонентной базы на основе нитрида галлия.

Москва, Андрей Дорофеев

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