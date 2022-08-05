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Пятница, 5 августа 2022, 15:12 мск

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На водоемах Москвы за неделю спасли 9 человек

На водоемах столицы за неделю спасатели оказали помощь девятерым купальщикам. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«С 28 июля по 4 августа на водоемах столицы спасено 9 человек. Чаще всего происшествия случаются при купании горожан в непредназначенных для этого местах», – говорится в сообщении департамента.

В ведомстве добавили, что за этот же срок специалисты Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах провели более 14 тыс. профилактических мероприятий, в том числе более 3 тыс. патрулирований и более 9 тыс. профилактических бесед с отдыхающими.

«Если в предстоящие выходные планируете отдохнуть у воды, не забывайте о правилах безопасности. Выбирайте для купания только предназначенные для этого пляжи. На них дежурят спасатели и медики, готовые при необходимости оказать первую помощь, есть средства спасения. Дно безопасно», – отметили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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