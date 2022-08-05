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Пятница, 5 августа 2022, 15:33 мск

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Песок «не той системы»: гендиректор подмосковной компании задержан за разграбление недр

Гендиректор коммерческой организации задержан в Подмосковье за незаконную продажу строительного песка на сумму более 300 миллионов рублей. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что возглавляемое задержанным предприятие имело федеральную лицензию на добычу формовочного песка, который используется для производства литейных форм. Однако фактически на территории городского округа Электросталь организация добывала и продавала обычный строительный песок. С 2017 по 2020 год участниками противоправной деятельности были реализованы полезные ископаемые на сумму более 300 млн рублей», – говорится в сообщении.

Следователем Следственного управления СУ УМВД России по г.о. Электросталь возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершение организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере).

Задержанному предъявлено обвинение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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