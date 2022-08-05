Сотрудница столичной турфирмы провела шесть лет в бегах

Сотрудники московского уголовного розыска задержали 51-летнюю жительницу столицы, которая с 2016 года находилась в федеральном розыске по уголовному делу о мошенничестве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МИД России по городу Москве.

«Установлено, что в 2015 году злоумышленница, являясь финансовым руководителем одного из турагентств, обманом присваивала себе денежные средства, полученные от клиентов за путёвки на отдых и заграничные визы, тем самым не выполняла взятые на себя обязательства. Сумма ущерба составила около двух миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Женщину обнаружили и задержали на территории городского округа Ступино. За прошедшие годы похищенные деньги она потратила по своему усмотрению.

В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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