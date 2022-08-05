Семь человек пострадали: рейсовый микроавтобус врезался в грузовик на Киевском шоссе Москвы

Микроавтобус с пассажирами врезался сегодня в стоявший у обочины грузовик на 35-м километре Киевского шоссе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«На 35-м километре Киевского шоссе произошло ДТП. Рейсовый пассажирский микроавтобус с пассажирами в салоне совершил столкновение с автомобилем, стоящим на обочине. По предварительной информации в ДТП пострадали 7 человек, в том числе 6 пассажиров маршрутного транспортного средства», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств и причин ДТП.
В пресс-службе департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы уточнили, что попавший в аварию микроавтобус принадлежит региональному перевозчику ООО «Домтрансавто».
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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