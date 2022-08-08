ЧП на Краснодарской улице: задержан генеральный директор организации, сотрудники которой погибли на юго-востоке Москвы

В Москве задержан генеральный директор подрядной организации, сотрудники которой погибли на юго-востоке города. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка ведомства.

Как сообщалось ранее, 7 августа рабочие проводили работы по очистке канализационного коллектора, расположенного на Краснодарской улице, где в результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться из люка на поверхность. Тела трех потерпевших были обнаружены спасательными службами.

В результате ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

В рамках расследования в подрядной организации проведены обыски, изъята служебная документация, назначены необходимые судебные экспертизы.

«В настоящее время задержан генеральный директор частной организации 1984 года рождения, с ним проводится комплекс необходимых следственных действий», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Светлана Антонова

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