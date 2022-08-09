До 6 лет: в Подмосковье передано в суд уголовное дело о падении наледи на голову ребенка

В подмосковной Электростали завершено расследование уголовного дела о нанесении тяжких травм ребенку из-за падения наледи с крыши. Как сообщает пресс-служба регионального главка Следственного комитета, генеральный директор управляющей компании обвиняется по ч. 2, п. «в» статьи 238 УК РФ.

По данным ведомства, ЧП произошло 23 февраля текущего года. Из подъезда многоэтажного дома вышел мужчина с 4-летним мальчиком, на голову которого с крыши упала наледь. С тяжёлыми травмами ребенок был госпитализирован в больницу.

В ходе расследования выяснилось, что жители дома исправно оплачивали услуги по очистке крыши от снега и наледи. «Однако с ноября 2021 года данные работы не производились, а заявки от жителей поступали. Таким образом обвиняемый не организовал работу по своевременной очистке снега с крыши, что привело к травмированную ребенка, упавшей наледью», – говорится в сообщении СК.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит либо штраф до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы до 6 лет.

Москва, Мария Соколова

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