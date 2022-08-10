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Четверг, 11 августа 2022, 04:23 мск

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Пропал без вести: в Подмосковье найдены скелетированные останки человека

В подмосковной Балашихе обнаружены скелетированные останки человека. Местное управление Следственного комитета организовало проверку.

По данным СКР, 8 августа в лесу в 50 метрах от производственной базы в Балашихе прохожим обнаружены скелетированные останки человека.

Следователем произведен осмотр места, назначена судебно-медицинская экспертиза. По предварительным данным, скелетированные останки, возможно, принадлежат мужчине, без вести пропавшему в июне 2017 года. В настоящее время эта информация проверяется.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Подмосковье

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