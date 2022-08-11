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Четверг, 11 августа 2022, 16:29 мск

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Импортозамещение: московские фабрики резко нарастили выпуск одежды

Фото: официальный портал мэра и правительства Москвы

В Москве по итогам шести месяцев предприятия легкой промышленности увеличили выпуск одежды в 2,6 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщил заместитель столичного мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его словам, это стало возможно после ухода из России иностранных компаний.

«Текущие условия, когда иностранные компании освобождают существенную долю рынка, позволяют отечественным производителям одежды занимать новые ниши. В результате в январе – июне 2022 года наблюдался стремительный рост отрасли – в 2,6 раза по сравнению с первой половиной 2021-го. Объем поставленных заказчикам товаров за тот же период увеличился почти в 1,5 раза – до 21,3 миллиарда рублей», – цитирует Ефимова официальный портал мэра и правительства Москвы.

В Москве работают 211 предприятий легкой промышленности, в том числе 13 крупных фабрик. В отрасли трудятся 18,7 тысячи человек.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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