Огненная месть: москвич сжег автомобиль своего бывшего работодателя

В подмосковных Мытищах задержан 32-летний житель Москвы, подозреваемый в умышленном повреждении имущества. Как сообщила начальник пресс-службы регионального главка МВД Татьяна Петрова, мужчина поджог автомобиль своего бывшего работодателя.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что во дворе дома на улице Крупской горит автомобиль иностранного производства. Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого в совершении преступления. Мужчина пояснил, что ранее работал у владельца транспортного средства, поругавшись с ним из-за невыплаченных ему денежных средств за ремонт помещения, подошел к машине бывшего работодателя, облил ее горючей смесью и поджег», – уточнила Петрова.

В настоящее время сумма ущерба устанавливается. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. «Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», – добавила Петрова.

Москва, Светлана Антонова

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