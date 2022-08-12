Газировка из коровника: в Подмосковье пресечено нелегальное производство напитка известного бренда

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Московской области пресечена деятельность цеха по изготовлению контрафактного газированного напитка под видом известного бренда. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, что производство располагалось в помещении бывшего коровника на территории городского округа Шаховская. 10 приезжих из Средней Азии в круглосуточном режиме добавляли в воду химические вещества, после чего газировали и разливали напиток в оклеенные этикетками стеклянные емкости. Готовая продукция реализовывалась через крупные оптовые продовольственные базы.

«В ходе осмотра помещения изъято свыше 500 тысяч бутылок, а также производственное оборудование», – уточнила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 171.1 и 180 УК РФ.

Задержан один из подозреваемых в организации незаконного бизнеса. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Москва, Светлана Антонова

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