Пары цианида: в столичном Люблино отравились жители пятиэтажки

Два человека госпитализированы с отравлением, еще около 40 жителей были эвакуированы минувшим вечером из многоквартирного дома на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

«В 20:00 в оперативно-дежурную смену Центрального управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Москве поступило сообщение об отравлении неизвестным газом по адресу: пр-т. 40 лет Октября, д. 11. Из жилого дома было эвакуировано порядка 40 человек. При помощи самоспасателя «Фенист» работники ПСО №201 спасли трёх человек. Двое пострадавших были госпитализированы», – говорится в сообщении.

Жители дома были направлены в пункт временного размещения в ДК «Остахово».

Спасатели провели тактическую вентиляцию, проверили соседние дома, квартиры, дымоходы, люки около дома и чердак на предмет нахождения газов. Работники аналитической лаборатории ГКУ «ПСЦ» и лаборатории ЦДУ АО «Мосгаз» провели анализ воздуха.

По состоянию на 00:15 превышения содержания угарного газа зафиксировано не было.

Управляющая компания совместно со службами городского хозяйства провели обследование вентиляции дома. В 01:40 жителям было разрешено вернутся в квартиры.

Как заявили в АО «Мосгаз», сетевой газ не является причиной отравления людей. Лабораторией предприятия утечек газа не обнаружено.

Как сообщил Telegram-канал «112», специалисты выявили превышение содержания в воздухе синильной кислоты.

Прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств госпитализации граждан.

«Соблюдение жилищных прав жителей дома и ход процессуальной проверки контролируются прокуратурой», – заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

На место выезжал заместитель Люблинского межрайонного прокурора Игорь Ординарцев.

Синильная кислота (цианистый водород) содержится в растениях, кроме того, используется в промышленности, а также для борьбы с грызунами, поэтому отравление синильной кислотой возможно при авариях на производстве или нарушении техники безопасности при работе с химикатами.

Ранее синильная кислота применялась в качестве боевого отравляющего вещества.

Москва, Андрей Дорофеев

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