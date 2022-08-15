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Понедельник, 15 августа 2022, 13:43 мск

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«Шампанское рекой»: вьетнамец попался в Домодедово на контрабанде

Таможенники задержали в аэропорту Домодедово гражданина Вьетнама с партией элитного шампанского. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Федеральной таможенной службы.

«15 бутылок шампанского премиум-класса Dom Perignon таможенные инспекторы обнаружили у 43-летнего гражданина Вьетнама, прибывшего из Дубая. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор и товары не задекларировал. Пять бутылок алкоголя таможенники обнаружили в его багаже, остальные в ручной клади – шесть в пластиковом чемодане и четыре в полиэтиленовом пакете», – говорится в сообщении ведомства.

По результатам таможенной экспертизы установлено, что рыночная стоимость изъятой алкогольной продукции составляет 522 тысячи рублей, что в соответствии с российским законодательством является крупным размером.

«Проверочные мероприятия продолжаются. В данном деянии усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 200.2 УК РФ (контрабанда алкогольной продукции)», – добавили таможенники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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