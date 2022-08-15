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Понедельник, 15 августа 2022, 13:43 мск

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«На все деньги»: житель Подмосковья сжег в столице авто за 5 миллионов рублей

Столичные полицейские задержали жителя Подмосковья, который подозревается в поджоге автомобиля стоимостью 5 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В дежурную часть ОМВД России по району Косино-Ухтомский г. Москвы от очевидца поступила информация о возгорании автомобиля, припаркованного около одного из домов на улице Камова. По указанному адресу незамедлительно были направлены сотрудники полиции и экстренные службы. Прибывшие полицейские установили, что неизвестный поджёг автомобиль, после чего скрылся. Материальный ущерб составил 5 миллионов рублей», – говорится в сообщении ведомства.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в Московской области. Им оказался 66-летний местный житель.

По данным правоохранителей, мужчина намеренно осуществил поджог по причине личного конфликта с владельцем дорогостоящего автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 167 УК РФ. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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