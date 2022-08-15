«Запланированное падение»: экономика Москвы сократится на 3-4%

Экономика Москвы в текущем году сократится на 3-4%, а выпадающие доходы бюджета столицы составят около 5%. Об этом сообщил РБК заместитель столичного мэра Владимир Ефимов.

«Предварительно, по нашим оценкам, по итогам 2022 года спад экономики Москвы будет в районе 3-4%, если брать валовой региональный продукт. Основные причины снижения – замедление ряда отраслей экономики в марте-июне и начале июля», – заявил вице-мэр.

По словам Ефимова, наиболее тяжелая ситуация сложилась в автомобилестроении и металлургии. «Произошла практически полная остановка автомобилестроения и связанных с ним отраслей. Если брать металлургию, остановилось наше совместное с японскими инвесторами прессовое производство. Это две ключевые отрасли, по которым мы видим резкую просадку», – отметил он.

Вице-мэр уточнил, что небольшое замедление в реальном выражении фиксируется в объемах торговли, особенно непродовольственными товарами и автомобилями. В других сферах ситуация благоприятная.

«Остальные отрасли в целом чувствуют себя уверенно. Более того, по многим мы видим существенный рост – по производству, по загруженности. Тем не менее, негативные факторы все равно повлияют на экономический рост. Плюс высокая инфляция – ВРП измеряется в реальном выражении», – сообщил заместитель мэра.

По данным Росстата, инфляция в Москве в июле 2022 года составила 15,5% в годовом выражении.

Власти столицы предполагают, что спад экономики не будет длительным. «Я думаю, в следующем году мы уже вернемся на траекторию роста. Она будет умеренной, но все же будет положительной. Полагаю, рост будет от тех же 3-4%, до 5%», – заявил Ефимов.

Закон о бюджете Москвы на 2022 год предполагал дефицит в размере 372 млрд рублей: доходы ожидались на уровне 3,3 трлн, расходы – на уровне 3,6 трлн рублей. Однако на фоне неблагоприятной ситуации в экономике фактически полученные доходы будут ниже.

«В реальном выражении мы потеряем порядка 5% доходов бюджета. Пока накопленным итогом с начала года объем доходов выглядит удовлетворительно, но мы видим замедление в последние два месяца. Прежде всего поступления сокращаются от финансового сектора из-за снижения объемов кредитования и общего замедления экономической активности, а также от торговли», – добавил Ефимов.

Москва, Андрей Дорофеев

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