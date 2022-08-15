Размеры достоинства: Дерипаска подал иск к Тинькову на 2 млрд рублей

Предприниматель Олег Дерипаска подал в Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края иск о защите чести и достоинства к бизнесмену Олегу Тинькову и компании Meta (признана экстремистской и запрещена в России). Как сообщает РБК, первое судебное заседание назначено на 16 августа.

«Тиньков написал, что Олег Владимирович является очень плохим человеком, украл экономику России. Более точно цитировать просто не хочу, чтобы не распространять еще шире оскорбительную и недостоверную информацию», – пояснил адвокат Дерипаски Алексей Мельников.

По его словам, истец требует удалить пост, а также выплатить компенсацию морального и репутационного вреда в размере 2 млрд руб. Запрещенная в России за экстремизм Meta указана в качестве ответчика, так как решение суда об удалении информации может затрагивать права этой компании, добавил адвокат.

Он отметил, что компенсация «действительно большая, но и оскорбления очень серьезные». «Тем более аудитория Тинькова очень большая, значит, распространена информация была очень широко. То, что говорится в СМИ, даже если это никак не подтверждено, иногда имеет вполне реальные последствия. Олег Владимирович считает важным защищать себя от нападок и распространения недостоверной информации, не имеющих ничего общего со свободой слова», – сказал Мельников.

Москва, Андрей Дорофеев

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