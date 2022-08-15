Опасный каршеринг: четверо молодых людей избили наряд ДПС в Москве

Четверо молодых людей задержаны в столице за нападение на полицейских, остановивших автомобиль для проверки документов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, вечером 14 августа 2022 года вблизи строения, расположенного по улице Нижние Мневники в городе Москве, сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по СЗАО г. Москвы был остановлен для проверки документов автомобиль каршеринга под управлением 29-летнего мужчины. Водитель, а также трое пассажиров машины вступили в конфликт с сотрудниками дорожно-патрульной службы, в ходе которого совместно применили насилие в отношении трех сотрудников полиции и нанесли им множественные телесные повреждения. После чего их противоправные действия были пресечены», – говорится в сообщении ведомства.

По подозрению в совершении преступления задержаны четверо мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет. В настоящее время с ними проводятся необходимые следственные действия. Допрашиваются очевидцы произошедшего, изучаются камеры видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, группой лиц по предварительному сговору).

Как уточнили в Следкомитете, в ближайшее время фигурантам будет предъявлено обвинение и следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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