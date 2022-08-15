Знойный период: питьевую воду всю неделю будут раздавать на вокзалах Москвы

В связи с сильной жарой, на восьми железнодорожных вокзалах столицы, а также на ряде станций до конца недели будет проводиться раздача питьевой воды. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Перевозчик ЦППК в вечерний час пик раздает воду на Ярославском, Казанском, Курском, Павелецком, Киевском, Белорусском, Савёловском вокзалах и на станциях Мытищи, Выхино, Подольск, Железнодорожная, Лобня, Одинцово, Тушинская. На Ленинградском вокзале перевозчик МТППК раздает питьевую воду при температуре воздуха выше 30 градусов», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, дептранс организовал раздачу бутылок с водой на станциях метро Технопарк, Выхино, Студенческая, Кутузовская, Фили, Багратионовская, Филёвский парк, Пионерская и на автостанции Орехово.

Как сообщал «Новый День», до конца недели в столичном регионе значения средней суточной температуры будут превышать климатическую норму на 5°.

Москва, Андрей Дорофеев

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