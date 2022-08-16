«Готовь сани летом»: житель Рыбинска украл в Подмосковье снегоболотоход

Полицейские из подмосковного Королёва задержали мужчину, подозреваемого в краже снегоболотохода. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В дежурную часть УМВД России по г.о. Королев от местного жителя поступило заявление о том, что из подземной парковки одного из домов на улице Академика Легостаева неизвестный похитил его снегоболотоход. Сумма ущерба составила 600 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и в г. Рыбинске задержан 35-летний мужчина», – говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, злоумышленник ночью на своём грузовом автомобиле с подложными номерными знаками заехал на подземную парковку многоэтажного дома, откуда похитил технику, погрузив в кузов своего авто.

Похищенный вездеход с механическими повреждениями был обнаружен и изъят в одном из гаражных боксов Рыбинска. Также изъят грузовик, на котором передвигался похититель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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