«Атланты теневого бизнеса»: столичные подпольные финансистки обналичили более 100 млн рублей

Московские правоохранители задержали троих участников криминальной схемы, которым предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, две москвички и приезжий мужчина занимались обналичиванием денег через подставные фирмы.

По данным следствия, злоумышленники без соответствующих разрешительных документов занимались финансовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Основным направлением было обналичивание денег, которое, как правило, требовалось клиентам для ухода от налогов или легализации доходов от противоправных сделок.

«Для этого использовались счета многочисленных коммерческих организаций, которые были зарегистрированы на аффилированных лиц и находились под контролем участников группы. По фиктивным основаниям, под видом оплаты различных товаров клиенты перечисляли платежи фирмам-однодневкам. Затем они получали наличные средства за вычетом комиссии в размере не менее 11%. По имеющейся информации, оборот криминального бизнеса превысил 100 миллионов рублей, а доход – 11 миллионов рублей», – уточнила Волк.

По адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях в ходе обысков изъята компьютерная техника, порядка 100 печатей фирм-однодневок, финансово-хозяйственная документация, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Предварительное расследование продолжается.

Москва, Андрей Дорофеев

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