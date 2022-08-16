«Руки, хватающие колыбель»: группировка торговцев детьми предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела участников преступной группы, занимавшихся торговлей детьми и их переправкой за границу. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела в отношении Владислава Мельникова, Тараса Ашиткова, Юлианы Ивановой и Лилии Панаиоти, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой) и ч. 3 ст. 30, пп. «а, в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (покушение на торговлю людьми, совершенное организованной группой и повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), а также Татьяны Блиновой и Лилии Валеевой, обвиняемых в совершения преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми, совершенная организованной группой)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия установлено, что участники организованной группы осуществляли систематическую деятельность по торговле детьми, рожденными суррогатными матерями, а также перемещали младенцев через государственную границу РФ для передачи покупателям.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В СК добавили, что трое других участников группы уже осуждены судом на различные сроки лишения свободы.

Москва, Андрей Дорофеев

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