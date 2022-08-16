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Вторник, 16 августа 2022, 13:47 мск

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Не смогла войти в храм: жительница Москвы заплатит 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС России

Жительница столицы заплатит штраф за то, что сорвала на входе в подмосковный храм листовку с изображением символа «Z». Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В селе Бушарино Одинцовского городского округа 33-летняя жительница Москвы около входа в храм сорвала, смяла и выбросила листовку с изображением буквы «Z», – говорится в сообщении ведомства.

В отношении женщины был составлен протокол по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами РФ своих полномочий в указанных целях).

Предоставленные полицией материалы рассмотрены в суде. Москвичка признана виновной в совершении правонарушения. Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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