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Вторник, 16 августа 2022, 16:16 мск

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Врач частной клиники нанес увечья ребенку в Москве

В столице возбуждено уголовное дело в отношении врача, травмировавшего ребенка при оказании медицинских услуг. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 13 августа 2022 года мужчина, являющийся врачом-хирургом частной клиники, находясь в квартире, расположенной по улице Героев Панфиловцев в городе Москве, при проведении 7-летнему мальчику платной медицинской процедуры причинил ему травматические повреждения. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение, где после оказания необходимой помощи отпущен домой», – говорится в сообщении ведомства.

Тушинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу ГСУ СК России по городу Москве в отношении 42-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий. Следователи допрашивают мужчину, проводившего хирургические манипуляции, и родителей ребенка. После получения всех необходимых медицинских документов будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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