Негосударственные пенсионные фонды выбрались из минуса в небольшой плюс

Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в России по итогам первого полугодия вышли небольшой плюс, показав положительную средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений и пенсионных резервов – 1,7% и 1,2% соответственно. Об этом говорится в сообщении Банка России.

Регулятор обратил внимание, что в первом квартале средневзвешенная доходность накоплений и резервов была отрицательная – минус 0,6% и минус 1,5%. Как пояснили в ЦБ, выход в плюс связан с возобновлением роста рынка облигаций (основного инструмента инвестирования пенсионных средств), также сказался эффект от меры поддержки по фиксации стоимости ценных бумаг.

По данным Банка России, всего положительную доходность за шесть месяцев показали 27 из 28 НПФ, работающих по обязательному пенсионному страхованию, и 35 из 38 фондов, предлагающих услуги по негосударственному пенсионному обеспечению.

Москва, Светлана Антонова

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