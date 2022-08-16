«Музыкальная кухня»: дочь Лепса заявила в полицию о мошенничестве на полмиллиона рублей

Дочь популярного певца Григория Лепса Инга Лепсверидзе обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Как сообщил «МК», понесенный ущерб она оценила в полмиллиона рублей.

Заявительница еще летом прошлого года решила обновить свою кухню в квартире в элитном жилом комплексе на улице Сергея Макеева в Москве. Фирму и конкретного специалиста порекомендовала подруга. Инга созвонилась с 46-летним мужчиной по имени Николай и обозначила свои пожелания. На квартиру к девушке выезжали мастера, производили все необходимые замеры, после чего был заключен договор на монтаж кухни, которая должна была быть изготовлена в Германии.

Заказчица передала предоплату в сумме 515 тысяч рублей. Полная стоимость гарнитура составила чуть более 800 тысяч.

Когда сроки изготовления подошли, мастер стал неохотно отвечать на звонки, а когда брал трубку, говорил, что работы затягиваются по не зависящим от него причинам. После 24 февраля 2022 года к аргументам добавились санкции и прочие ограничения. В это время выяснилось, что фирма, с которой был заключен договор, аннулировала его, а мужчина продолжает этим заниматься, как частное лицо.

Заказчице надоело ждать и 15 августа она обратилась в полицию с заявлением. В настоящее время по факту обращения дочери Григория Лепса полицейскими проводится проверка. По ее итогам может быть возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

Москва, Андрей Дорофеев

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