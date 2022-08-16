Ковид-ограничения: Роспотребнадзор выступил за возвращение масочного режима

В связи с ростом числа заболевших коронавирусом Роспотребнадзор рекомендовал ношение масок в общественных местах в тех регионах, где недельный показатель заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тысяч жителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В субъектах РФ, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения, целесообразно рекомендовать ношение масок в общественных местах, в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы). Письмо с соответствующими рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора», – пояснили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание, что нынешний штамм вируса может быть опасен для непривитых и не переболевших ранее россиян, а также для групп риска, в которые традиционно входят пожилые люди и граждане, страдающие хроническими заболеваниями.

«Превалирующие на сегодняшний день субварианты BA.4/BA.5 штамма «Омикрон» отличаются более высокой контагиозностью, но более легким клиническим течением. Вместе с тем, заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65-ти лет и имеющих хронические заболевания», – подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В России за прошлую неделю зарегистрировано 175 680 случаев заболевания COVID-19 или 119,71 на 100 тысяч населения, что на 49,2% выше, чем неделей ранее. Превышение средних показателей заболеваемости зарегистрировано в 18 регионах.

Как сообщал «Новый День», первым регионом РФ, где возвращен масочный режим, стала Бурятия.

Москва, Мария Соколова

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