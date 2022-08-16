«Вам письмо»: Роскомнадзор предупредил о массовой фейковой рассылке от имени госорганов

В России участились случаи рассылки от имени госорганов электронных писем, которые могут содержать вредоносные программы. Об этом в своем Telegram-канале предупредила Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

«Участились случаи рассылки электронных писем гражданам и организациям якобы от имени различных государственных организаций. Зачастую подобные сообщения содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения», – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В службе призвали пользователей обращать внимание на адрес отправителя. В частности, официальные письма РКН всегда приходят только с почты @rkn.gov.ru.

«Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы Роскомнадзор направляет гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом», – добавили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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