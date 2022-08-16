В московском метро задержан безработный за избиение несовершеннолетней

В Москве задержан 38-летний безработный, который напал на несовершеннолетнюю пассажирку в столичном метро. Как сообщает пресс-служба УВД московского метрополитена, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 116 УК РФ «Побои».

По данным полиции, на платформе станции метро «Кунцевская» хулиган напал на 16-летнюю жительницу столицы. «Злоумышленник, используя малозначительный повод, набросился на подростка. После чего девушка распылила в сторону обидчика содержимое баллончика», – уточнили в пресс-службе.

«Очевидцы произошедшего вступились за потерпевшую, помешав злоумышленнику скрыться. Спустя несколько минут подоспевшим нарядом патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции», – пояснили в УВД.

Как сообщается, пострадавшая была отправлена «Скорой помощью» в одну из городских больниц, где сейчас проходит лечение.

Москва, Мария Соколова

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