Конвейерным способом: столичные мошенники инсценировали аварии с участием мотоциклов

Столичные полицейские задержали 11 участников криминальной группы, занимавшейся инсценировкой страховых случаев с мотоциклами. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Предварительно установлено, что злоумышленники вели свою преступную деятельность на территории Москвы в период с 2020 по 2021 год. Они инсценировали аварии с участием мотоциклов, после чего заявляли в страховые компании о повреждениях, якобы полученных в ходе ДТП. Полученные таким образом выплаты варьировались от 400 тысяч до 1,2 млн рублей. Для придания убедительности мошенники повреждали транспортные средства и подделывали доверенности от лица нотариусов другого государства. За денежное вознаграждение эксперты, которые входили в состав группы, вносили недостоверные сведения в акты осмотров мототехники с целью незаконного получения возмещения от страховой компании. Предварительный ущерб превысил 60 млн рублей», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали злоумышленников в возрасте от 18 до 45 лет в Москве и Московской области. Трое из них, по версии следствия, занимали руководящие роли и отвечали за поиск мест для предстоящих инсценировок, а также вербовку и привлечение новых участников, в том числе из своего близкого окружения.

Полицейские полагают, что злоумышленники причастны более чем к 70 подобным случаям на территории Москвы. Активное участие в них приняли более 100 человек, в отношении которых продолжают проводиться проверочные мероприятия. По данному факту возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство.

Москва, Андрей Дорофеев

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